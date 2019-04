Billie Eilish: Intimer Moment mit Justin Bieber

Billie Eilish & Justin Bieber: Aufregendes Aufeinandertreffen

Langzeitbelieber Billie Eilish (17) hat ihr Idol endlich persönlich getroffen. Sie und Justin Bieber (25) trafen sich auf dem Coachella und genossen gemeinsam Ariana Grandes Mega-Auftritt. Zuvor war die "Bury A Friend"-Interpretin so nervös, dass sie sich kaum traute zu Justin hinzugehen. Doch der "Baby"-Sänger nahm ihr schnell die Nervosität und drückte sie ganz fest an sich. Aww – wie süß!

Amazing show @ArianaGrande . Super proud of you. Had a moment mid show :) @billieeilish pic.twitter.com/UA3ci8QiV9 — Justin Bieber (@justinbieber) 15. April 2019

Billie Eilish: Größter Belieber

Die 17-Jährige hat in zahlreichen Interviews über ihre Justin-Obsession gesprochen. "In meinem Kopf war er in mich verliebt. Es war wie eine Beziehung", verriet sie vergangenes Jahr. Vor kurzem gestand Billie der Moderatorin Ellen DeGeneres (61), dass sie Justin tatsächlich noch nie getroffen hat. Im Februar erzählte sie Marie Claire, dass sie Angst hat, J.B. zu treffen. Denn sie fängt in seiner Gegenwart garantiert zu weinen an. Soweit wir das beurteilen können, wurden keine Tränen vergossen! Aber die beiden waren definitiv miteinander verbunden und ihre Umarmung wirkte aufrichtig und herzlich. Vielleicht gibt es bald einen gemeinsamen Song? Wir würden es mega feiern.

