Drew House: Alles über die Klamottenmarke von Justin Bieber

Justin Bieber: So lässig sind seine Klamotten

Der Musik hat Justin Bieber vorübergehend abgeschworen. Der 25-Jährige möchte sich mehr auf sich selbst konzentrieren und etwas mehr zur Ruhe kommen. Seit längerer Zeit spricht er offen über seine psychischen Probleme und versucht, sie so gut wie möglich in den Griff zu bekommen. Ganz frei nimmt sich der Kanadier aber trotzdem nicht, denn erst vor Kurzem präsentierte er sein eigenes Fashionlabel Drew House! Justins Mode für Männer und Frauen zeichnet sich vor allem durch den mega lässigen Stil aus, die Sweater, Jogginghosen, Beanies und Caps sind hauptsächlich in den Farben beige, gelb, weiß und schwarz gehalten. Das Markenzeichen ist ein lachender Smiley, in dessen Gesicht anstelle eines Mundes ein fettes DREW prangt.

Justin Bieber: Drew-House-Kollektion komplett vergriffen

Justin Bieber will mit seiner Marke die Leute nicht nur einkleiden, sondern ihnen ein Gefühl vermitteln. Das macht der Slogan deutlich, den er sich zusammen mit seinem Team ausgedacht hat: „Drew House ist ein Ort, an dem du du selbst sein kannst. Blah blah blah blahsdbksjdfhl trag es, als wäre dir alles egal. Chill einfach. K. Bye.“ Und das kommt verdammt gut an! Im Online-Shop ist quasi durchgehend jedes der insgesamt 14 Fashion-Teile ausverkauft – und das, obwohl sie nicht unbedingt billig sind. Die Sweatpants und Hoodies sind ab jeweils knapp 135 Euro zu haben, während zumindest die Kopfbedeckungen erschwinglichere Preise haben: Die Beanies und Caps gibt’s ab 25,95 Euro.

Justin Bieber: Fans und Stars feiern seine Fashion

Die Leute feiern Justins Mode megamäßig und das nicht nur, weil er und seine Frau Hailey selbst die ganze Zeit mit den Sachen rumlaufen. Die Fans fragen in den sozialen Netzwerken tausendfach danach, wann Justin endlich noch mehr Fashion-Pieces rausbringt bzw. wann er die bestehende Kollektion im Online-Shop wieder aufstockt. Auch andere Stars sind total begeistert von Justins Fashion, wie zum Beispiel Sänger Charlie Puth. Der 27-Jährige postete erst vor wenigen Tagen ein Pic von sich in einem "Drew House"-Sweater. Dazu schrieb er: "Dieser Justin Bieber Hoodie ist echt bequem!"

