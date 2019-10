Justin Bieber nach langer Musikpause wieder zurück

Seitdem der Megastar im Jahr 2017 eine Gesangspause eingelegt hatte, wurde es musikalisch ruhig um ihn. Über die sozialen Netzwerke teilte er mit seinen Fans jedoch immer wieder private Einblicke. Beispielsweise zeigte Justin Bieber seine Millionen-Villa in L.A., welche er als neues Liebesnest für seine Frau Hailey Bieber und sich gekauft hatte. Die beiden Lovebirds erweiterten ihre Familie außerdem um zwei kleinen Hund und zwei süße Katzen. Justin Bieber tankte Kraft. Und nach den unzähligen Touren und Shows, war das auch nötig. Als sein Kollege Ed Sheeran Anfang des Jahres eine Zusammenarbeit anfragte, war der Musiker aber sofort dabei. Im Mai wurde dann der Song “I Don’t Care“ veröffentlicht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt: Das Musikvideo von Justin und Ed Sheeran ist total crazy geworden! Ein paar Tage nach der kirchlichen Trauung von Justin und Hailey Bieber im September, veröffentliche er nun im Oktober 2019 einen neuen eigenen Song namens “10.000 Hours“. Dafür holte er sich die Künstler Dan + Shay ins Boot. Alle drei schwören in dem Lied ihren Partnerinnen ewige Liebe und Treue. Jetzt warten alle Fans natürlich gespannt auf eine neue EP. Und die kommt vielleicht früher als gedacht!

Nun macht Justin Bieber alle wild mit seinem Album-Post!

Am Sonntagabend postete der Sänger dann den Text schlechthin: "Wenn dieser Post 20 Millionen Likes kriegt, veröffentlicht Justin Bieber sein neues Album vor Weihnachten". Dazu schrieb er die Caption: „Teilt es, drückt gefällt mir, repostet meinen Text in euren Storys. Ich sehe dann, wie sehr ihr es wollt. Euer Support lässt mich schneller arbeiten“, so der “Sorry“-Sänger. Nach 15 Stunden hat der Beitrag bereits 6,5 Millionen Likes in Insta. Es läuft also schon einmal richtig gut für Justin. Und schließlich ist noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Bei der krassen Anzahl an Followern, die der Sänger auf der sozialen Plattform hat, wäre das Ziel 20 Millionen Likes auch umsetzbar. Seine Kollegen feiern seine Aktion jedenfalls heftig. DJ Khaled schreibt unter dem Post zum Beispiel: „Los geht’s Leute!“ und Schauspieler Jaden Smith feiert Justin mit den Worten: „Ich erstelle mir sofort noch ein weiteres Profil um es nochmal zu liken“. Habt ihr schon geliked?👍🏻

