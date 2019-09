Justin Bieber: Verwandt mit Avril Lavigne und Ryan Gosling?

Sind Justin Bieber, Avril Lavigne und Ryan Gosling verwandt?

Ja, das Wochenende war schon wieder verrückt, vor allem für Justin Bieber! Der Sänger hat nämlich so einiges über sich herausgefunden und seine Fans damit ganz schön zum Lachen gebracht. Über eine Website namens "ancestry.com" hat er herausgefunden, dass er über mehrere Ecken mit Sängerin Avril Lavigne und Schauspieler Ryan Gosling verwandt ist! "Ich habe gerade herausgefunden, dass ich sowohl mit Ryan Gosling, als auch mit Avril Lavigne verwandt bin. Das ist der beste Tag meines Lebens. Es sieht auch sehr vertrauensvoll aus, die Seite heißt ancestry.com", schrieb Justin zu seinem Post.

Die Internetseite ermöglicht eine Online-Familienforschung gegen Bezahlung. Hier kann man herausfinden, wo auf der Welt man Familienmitglieder haben könnte. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, da es sich hier um Abo-Modelle handelt, man zahlt also monatlich. Für Justin Bieber natürlich kein Problem, erst kürzlich zeigte er uns seine Millionen-Villa und dieses Accessoire kostete Sänger Justin sogar 50.000 Euro! Sängerin Avril hat sogar schon auf Justins Post reagiert und kommentiert: "Ich lade dieses Jahr zum Weihnachtsdinner ein." Süß, wir wollen dann aber Beweis-Fotos sehen! 🙊

Justin Bieber: Auch mit Cole und Dylan Sprouse verwandt?

Justin Bieber sieht sich selbst übrigens auch als verlorenen Drilling der Sprouse Zwillinge. In einem anderen Post sieht man eine Collage aus Kinderbildern von ihm und Dylan und Cole Sprouse! "Ich und die Sprouse Zwillinge sahen uns als Babys so ähnlich! Ich hätte Sie locker in 'Big Daddy' vertreten können", schreibt Justin zu seinem Bild und es stimmt! Die drei Jungs sehen sich zum Verwechseln ähnlich, verwandt sind sie jedoch nicht. Für alle, die es nicht wissen: "Big Daddy" ist ein Film mit Adam Sandler indem sich Dylan und Cole Sprouse noch eine Rolle geteilt haben.

