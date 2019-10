Wegen diesem Bild wird Justin Bieber verklagt

Im März hatte Justin Bieber ein neues Bild auf seinem Instagram-Account gepostet. Darauf ist er selbst mit seinem Kumpel und Pastor Rich Wilkerson in einem Auto zu sehen. Allerdings hätte er das im Nachhinein mal lieber bleiben lassen... Das Bild wurde nämlich von Fotograf Robert Barbera aufgenommen und der findet es total uncool, dass der Sänger sein Foto gestohlen hat. Genau deshalb ist er nun zu einem Anwalt gegangen und verklagt Justin Bieber auf eine ziemlich hohe Summe...💰Natürlich können wir euch das Bild aus diesem Grund leider auch nicht zeigen.

Das fordert der Fotograf von Justin Bieber

In einem offiziellen Dokument ist zu lesen: "Barbera ist und war der alleinige Eigentümer aller Rechte an dem Foto inklusive des Copyrights." Außerdem habe Justin Bieber weder eine Lizenz für das Bild erworben, noch hatte er die Erlaubnis oder Einwilligung des Fotografen, um das Bild zu veröffentlichen. Nun steht eine Schadensersatzforderung von stolzen 150.000 US-Dollar (etwa 135.000 Euro) für den frisch gebackenen Ehemann an. Das wird seine Frau Hailey wohl nicht so gut finden, denn es kursieren einige Gerüchte, dass die beiden ziemliche Geldprobleme haben. Vor allem, weil sich Justin Bieber immer wieder teure Anschaffungen leistet wie mit Diamanten besetzte Grillz für 50.000 Dollar und ähnliches. Na hoffentlich erkennt er jetzt, dass er mit seinem Vermögen etwas besser haushalten muss und vor allem nicht einfach fremdes Eigentum posten darf.😬

