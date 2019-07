Justin Bieber: Bodybuilder schlägt ihm ins Gesicht

Justin Bieber: Klatsche von Bodybuilder

Justin Bieber hat es manchmal echt nicht leicht. Nach seinem heftigen Streit mit Taylor Swift und seiner Kampfansage an Tom Cruise, hat der Sänger jetzt eine üble Ohrfeige von seinem Bodybuilder bekommen – natürlich alles keine Absicht! Trotzdem wirkt Justin auf den Paparazzi Fotos ziemlich perplex. Aber hier die ganze Geschichte: Nachdem Bieber sein Training beendet hat, stand eine große Menschenmenge vor dem Fitnessstudio, um den "Sorry"-Star in Empfang zu nehmen. Einer seiner Bodybuilder wollte Justin helfen durch die Menge zu kommen und dabei haute er Justin kurzerhand ins Gesicht. Autsch, auf dem Bild sieht man Justin schon an, dass der Schlag überraschend kam. Entschuldigend legte der Bodybuilder seine Hand auf Justins Kopf, nachdem er ihn getroffen hat. Böse war er natürlich nicht, schließlich wollte ihm sein Trainer nur helfen. Shit happens!

Justin Bieber: Neuer Song mit Billie Eilish

Aber es gibt auch etwas zu feiern, denn Justin Bieber ist wieder voll zurück im Musik-Game. Nach seinem gemeinsamen Song mit Chris Brown, indem er vermutlich über Selena Gomez singt und seinem Track "I Don't Care" mit Ed Sheeran, gibt es wieder eine neue Zusammenarbeit. Letzten Freitag hat Billie Eilish nämlich eine neue Version von ihrem Mega-Hit "Bad Guy" mit Justin Bieber veröffentlicht. Dazu schrieb sie auf Instagram: "OMFG, ALLES IST MÖGLICH!" Auf ihrem Bild sieht man sie in einem Glitzerkleid vor mehreren Justin Bieber Postern – richtig süß! Für alle, die es noch nicht wussten: Billie EIlish ist schon seit Jahren ein riesiger Justin Bieber Fan. Für die Durchstarterin scheint damit also ein großer Traum in Erfüllung gegangen zu sein. Aber auch Justin ist großer Fan von Billie. Bei seinem Besuch auf den Coachella Festival 2019 schwärmte er in seiner Story von Billies Auftritt. Fans lieben den gemeinsamen Track. Wir sind gespannt, ob die beiden bald noch öfter zusammenarbeiten werden!

