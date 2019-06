Justin Bieber: Ist DIESER neue Song für Selena Gomez?

Justin Bieber: Singt er in "Don't Check On Me" für Selena Gomez?

Justin Bieber ist endlich wieder zurück im Musikbusiness und verbringt viel Zeit mit Freundin Hailey im Studio – mit Erfolg! Nach seinem Ohrwurm "I Don't Care" zusammen mit Ed Sheeran, gibt es jetzt einen neuen Song des Sängers, "Don't Check On Me". Hier singt er zusammen mit Sängerin Ink und Chris Brown – auf seinem neuen Album "Indigo" ist der Song auch zu finden. Der Track ist super emotional und hat ein paar ziemlich heftige Zeilen. Generell geht es um jemanden, der total über seine/ihre Ex hinweg ist und deswegen auch nichts mehr von ihm/ihr hören will. "Frag nicht, wie's mir geht. Wenn wir nicht mehr zusammen sind, hat das sicher einen Grund", singen die beiden im Refrain. Fans sind fest davon überzeugt, dass der Track an seine Ex-Freundin Selena Gomez gerichtet ist. Und das macht Sinn, schließlich ist Sel seine erste große Liebe gewesen und die beiden führten eine lange On-Off-Beziehung. Das will Justin jetzt scheinbar mit diesem Track hinter sich lassen …

Justin Bieber: Seine Message an Selena

Es gibt viele Zeilen, die darauf hinweisen, dass Justin Bieber von Selena Gomez singt. Gleich zu Beginn seiner Strophe zum Beispiel: "Kann sein, dass du mal an mich denkst, aber mach dir keine Sorgen. Mein Herz ist wieder ganz und mein Herzschlag hat nicht ausgesetzt." Ok, die Metapher mit dem Herz kann nur ein Hinweis auf Hailey Baldwin sein. Mit ihr ist der Sänger aktuell happy verheiratet. Unter gemeinsamen Posts betonen sie außerdem ständig, wie gut sie sich tun, das passt zu dieser Zeile: "Ich fühle mich erholt und habe keine schlaflosen Nächte mehr." Die Trennung von Justin und Selena war ein ziemliches Drama, deshalb ist es nur verständlich, dass ihn das ganze Thema ziemlich fertig gemacht hat. Doch davon will sich Jus nicht mehr zurückhalten lassen: "Ich werde die Geister meiner Vergangenheit nicht meine Zukunft bestimmen lassen. Ich bin jetzt frei." Sieht ganz so aus, als würde sich Justin jetzt wirklich auf seine Zukunft konzentrieren wollen. "Ich vergieße keine Tränen mehr, du verdienst kein Verständnis von mir. In den nächsten Jahren brauche ich dein Mitleid nicht mehr" – AUTSCH! Diese Worte des Sängers sind ziemlich hart. Aber Trennungen sind nun mal nie leicht, vor allem wenn sie vor Augen der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Und irgendwie ist es auch verständlich. Mit seinem/seiner Ex-Freund/-in zu schreiben hält einen nur weiter auf und verletzt immer wieder aufs Neue – beide! Vielleicht ist es also besser, wenn die beiden Sänger etwas Gras über die Sache wachsen lassen. Doch nicht allen Fans gefallen diese Anspielungen, viele finden Justins Verhalten sogar unfair. Doch vielleicht lag ihm das Thema einfach noch auf dem Herzen, schließlich hat er letztens erst auf einen Fan-Kommentar geantwortet: "Selena wird immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber ich bin Hals über Kopf verliebt in meine Frau. Sie ist das BESTE, was mir je passiert ist." Es scheint also kein böses Blut zu geben und zeigt nur, dass das Leben auch nach einer Trennung weitergeht. Und wer weiß, vielleicht findet auch ihr bald die Person, die euch bedingungslos glücklich macht.

