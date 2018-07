Justin Bieber & Hailey Baldwin Hochzeit: Wird dieser Sänger Blumen-Boy?

Noch halten sich Justin Bieber und Hailey Baldwin zurück, was ihre genauen Hochzeitsplanungen angeht. Dafür machen sich bereits genügend andere Leute Gedanken darüber, wie dieser besondere Tag wohl werden könnte. Jetzt hat ein Superstar angekündigt, dass er gerne den Blumen-Boy für die beiden spielen würde!

Justin Bieber und Hailey Baldwin stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen Instagram

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Keine „normale“ Hochzeit

Obwohl noch gar nicht feststeht, wann und wo die Hochzeit von Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) stattfinden wird, hat jetzt der beste Kumpel des Sängers verraten, welche Rolle er am Tag der Tage gerne spielen würde: Post Malone (23) könnte sich nichts schöneres vorstellen, als am Hochzeitstag der beiden Superstars Blumen zu verstreuen. Eigentlich ist das im Normalfall ja oft die Aufgabe von kleinen Mädchen, die in niedliche Kleider gesteckt werden. Dass „Posty“ so ein Outfit tragen würde, ist hingegen eher unwahrscheinlich. Aber bei Justin und Hailey wird mit Sicherheit so einiges anders ablaufen als auf „normalen“ Hochzeiten. Angefangen von der Gästeliste, (auf der ein Superstar nach dem anderen stehen wird), über die exklusive Location, bishin zum Showprogramm wird sicher alles ein bisschen krasser ausfallen als bei anderen.

Post Malone bietet verschiedene Hochzeits-Services

Post Malone würde sich allerdings auch anderweitig einbringen, wenn seine Dienste auf der Hochzeit erwünscht wären: „Ich würde gern performen. Natürlich for free! Ich bin der Blumen-Boy oder ich bringe die Ringe!“, sagte der „Better Now“-Sänger jetzt in einem Interview. Awww, das ist wahre Freundschaft. Klar, dass der 21-Jährige sich megamäßig für seinen Bro freut: „Er ist sehr glücklich und ich liebe es, meinen Boy so happy zu sehen!“ Ob Post Malone wirklich Blumen streuen wird, werden wir wohl erst erfahren, wenn es wirklich so weit ist. Wir finden die Vorstellung von ihm als „Flower-Boy“ jedenfalls ziemlich witzig.

