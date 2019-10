Justin Bieber: Instagram-Accounts für seine Babys

Justin Bieber ist sehr aktiv auf Instagram. Eine Zeit lang postete er täglich bis zu 20 Fotos – er scheint die App wirklich zu lieben! Doch neben seinem ersten Account @justinbieber hat der "Purpose"-Star und frisch angetraute Ehemann von Hailey Bieber jetzt noch ein weiteres Instagram-Konto erstellt: Für seine beiden Katzen ! Auf Instagram ruft Justin Bieber seine Follower deshalb jetzt dazu auf, der Seite zu folgen. Bisher haben die beiden schon fast 300.000 Abonnenten – nicht schlecht! Der neue Instagram-Account heißt @kittysushiandtuna – weil Justins neue Kätzchen die Namen Sushi und Tuna tragen. Zu cute …

35.000 USD für Katzen

Justin Bieber bekam übrigens wegen seiner neuen Katzen Sushi & Tuna total den Shitstorm und legte sich mit der Tierschutzorganisation PETA an! Der Grund: Seine neuen Haustiere sind "Savannah"-Katzen, also eine speziell gezüchtete Rasse und sollen den Sänger 35.000 Dollar gekostet haben. Das sind ungefähr 32.000 Euro! Er ist eben ein verrückter Katzen-Papa und sagte vor Kurzem in seiner Story: "Ich werde ein verrückter Katzen-Mann"! Justin Bieber hatte sich erst einen neuen Hund namens Oscar zugelegt – und auch der ist schon fame auf Instagram! Erst vor zwei Tagen postete Hailey Bieber ein süßes Bild von dem Vierbeiner im Halloween-Kostüm:

