Justin & Hailey Bieber: Stress wegen Shawn Mendes?

Shawn Mendes & Hailey Baldwin: Was lief da?

Es ist noch kein Jahr her, dass Hailey Baldwin (22) und Shawn Mendes (20) gemeinsam auf dem Roten Teppich der Met Gala waren. Für die Fans der beiden war diese Veranstaltung ganz klar die Liebes-Überraschung schlechthin. Bereits die Wochen davor wurde spekuliert, ob etwas zwischen dem Musiker und dem Model läuft. Doch mittlerweile sind wir eines Besseren belehrt worden, denn Hailey hat Ende letzten Jahres ihre große Liebe Justin Bieber (25) geheiratet.

Shawn Mendes & Justin Bieber: Sind sie Rivalen?

Da liegt es nahe, dass Justin und Shawn möglicherweise Rivalen sind. Denn beide kommen aus Kanada, sehen umwerfend gut aus, sind Musiker und hatten Gerüchten zufolge beide etwas mit der wunderschönen Hailey am Laufen. Biebs hatte in den letzten Tagen mal wieder das verlangen viele Bilder von seiner Frau zu posten und diese kamen nicht nur bei den Fans besonders gut an, sondern auch bei Shawn Mendes. Dieser likte prompt eines der Fotos von Hailey auf Justins Instagram-Account. Natürlich fiel das den Fans sofort auf und es kam zu einer Flut an Kommentaren. doch einer ließ sich davon ganz und gar nicht beirren. Justin Bieber kommentierte das Bild einfach lässig mit: "Sie sind Freunde – chillt".

