Hailey Bieber: Sie supportet ihre Konkurrentin

Eigentlich dachten alle, dass diese beiden Girls für immer streiten werden. Hailey Bieber und Selena Gomez sind seit Jahren Konkurrentinnen – die Ex und die Ehefrau von Justin Bieber haben sich noch nie wirklich verstanden. Der Streit um ihre große Liebe war einfach zu krass und hat zu viele Wunden hinterlassen. Doch wie es aussieht, ist Hailey Bieber jetzt bereit, ihren Ärger hinter sich zu lassen. Auf Instagram postete Selena Gomez' Make Up-Artist ein Video von ihrem Look für die American Music Awards – Hailey Bieber findet den Look scheinbar super und liked das Bild! ❤️

Hailey Bieber: Süße Geste für Selena Gomez

Ein Like auf Instagram ist zwar nur eine kleine, aber doch eine sehr bedeutsame Geste für das Model. Schließlich hatte Hailey Bieber bereits mehrere Ausraster wegen Selena Gomez und sie weiß, dass den Fans nichts entgeht. Auch Selena Gomez scheint auf Versöhnungskurs zu sein: Als die Fans der Künstlerin das Model auf Social Media angriffen, machte Selena Gomez eine krasse Hailey Bieber-Ansage im Live Stream: "Ich bin dagegen, dass Frauen andere Frauen schlecht machen und ich werde so auch niemals sein. Also bitte, seid nett zueinander", appellierte sie. Richtig so! We es aussieht, wollen beiden ihren Streit endlich hinter sich lassen... 🕊️

