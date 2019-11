Justin & Hailey Biebers Glück scheint perfekt zu sein

Erst im Oktober besiegelten Hailey und Justin Bieber ihre Liebe mit einer fetten Hochzeit. Seitdem ist das Ehepaar wahnsinnig glücklich und zeigt das auch via Social Media. Was bei diesem Glück natürlich nicht fehlen darf, ist ein Baby. Das sehen jedenfalls ihre Fans so. Seit der Verlobung stellen sie sich nämlich die Frage: Wie sieht es mit Kindern aus? Bereits im Juli gab Justin Bieber darauf eine Antwort. Auf Instagram postete er ein Bild von sich und seiner Hailey aus dem Disneyland. Darunter schrieb er damals: "Ich liebe Dates mit dir, Baby... Eines Tages werde ich auf Vater-Tochter Dates gehen... Ich deute hier nichts an, was in näherer Zukunft passiert, ich bin nicht in Eile… Ich möchte dich ja noch ein bisschen für mich haben. #Disneyworld“. Die Fans des Couples waren begeistert! Damals schien es der Sänger noch ganz entspannt anzugehen. Doch mit seinem neusten Post, zum 23. Geburtstag von seiner Frau heizt er die Baby-Gerüchte nochmal heftig an. Seitdem fragen sich viele Follower: Ist Hailey bereits schwanger?

Wird es im Hause Bieber schon in der nächsten Jahreszeit ein Baby geben?

Der Sänger scheint endlich sein Glück gefunden zu haben. Lange kämpfte Justin Bieber mit Depressionen und machte krasse neue Therapie-Versuche. Nun scheint es ihm endlich besser zu gehen. Seine Hailey stand ihm dabei immer zur Seite. Die Ehe scheint stärker denn je zu sein. Klar, dass aus diesem Grund die Baby-Gerüchte immer lauter werden. Doch auch Justin selbst, trägt immer wieder selbst etwas zu den Gerüchten bei. Nun gab er bekannt, dass es wohl schon in der nächsten Jahreszeit so weit ist. Hammer, oder?! 😍 Denn passend zu Haileys 23. Geburtstag widmete er ihr via Instagram eine rührende Botschaft und ließ so die Baby-Bombe platzen: "Du machst, dass ich jeden Tag ein besserer Mensch sein möchte. Die Art, wie du dein Leben lebst, ist unheimlich attraktiv. P.S. Du machst mich mit allem was du tust an. In der nächsten Jahreszeit gibt es Babys." Wow! Was für ein Statement! Wir sind gespannt, wann wir Hailey Bieber endlich mit einem süßen Babybauch sehen werden.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!