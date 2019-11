Selena Gomez: Hier knutscht sie ein Mädchen!

Selena Gomez postet Knutsch-Foto

Selena Gomez ist momentan wieder super happy. Erst vor Kurzem veröffentlichte sie einen Song, indem sie mit ihrem EX-Freund Justin Bieber abrechnet. Scheint so, als hätte sie sich endlich von alldem Ballast befreit. So folgte Selena Gomez erst vor Kurzem sogar ihrer Feindin auf Instagram. Nun sorgte die Sängerin jedoch für mächtig Gesprächsstoff. Denn sie postete ein intimes Kuss-Pic. Auf diesem küsste sie jedoch keinen Mann, wie wir es eigentlich von ihr gewohnt sind, sondern ein Girl. Hinter diesem Foto steckt dabei eine ganz besondere Botschaft.

Instagram/ Selena Gomez

Ein Tattoo als Zeichen der Freundschaft

Auf dem Foto ist Selena Gomez gemeinsam mit ihrer BFF Julia Michaels zu sehen. Sie zeigen sich eng umschlungen und küssend. Doch, dass dies kein Outing ist, wird allen Fans schnell klar. Die Sängerin ließ sich mit ihrem langjährigem Bestie Julia Michaels ein gemeinsames Freundschafts-Tattoo stechen. Dieses teilte sie jetzt auf Instagram mit ihrer Community. In ihrer Story postete sie ein Bild vom gemeinsamen Tattoo. Darauf zu sehen ein kleiner Pfeil. Dieser stehe für die langjährige Freundschaft der beiden. Auch Julia Micheals bekam dasselbe Motiv. Beim Händchen halten zeigt dieses Tattoo dabei eine ganz besondere Bedeutung. Denn das Motiv ergänzt sich. So zeigen die beiden Pfeile aufeinander. "Es ist gestochen... mein Pfeil zeigt für immer auf dich", so Sel. Freundin Julia Michaels tat es ihr gleich. Auch sie postete das Tattoo in ihrer Story, mit einer ganz besonderen Botschaft: "Immer für dich da, Baby". Doch das reichte den beiden wohl nicht als Ausdruck ihrer Freundschaft. Zusätzlich besiegelten sie ihr frisch gestochenes Tattoo mit einem Schmatzer.

Instagram/ Selena Gomez

Selena Gomez und Julia Michaels sind schon lange Freunde

Schon lange sind Sel und Julia ein Herz und eine Seele. Sie helfen sich gegenseitig schon aus vielen schwierigen Zeiten. Das schweißt zusammen. So feierte sie ihr Comeback als Gastsängerin auf Julia Michaels Song 'Anxiety'. Und bedankte sich kurz danach bei ihrer Freundin. "Meine süße Seelenschwester. Julia, du warst ein großer Teil meines Lebens. Du hast mir beigebracht, Mut zu haben, wenn ich Selbstzweifel habe. Dieses Lied liegt mir sehr am Herzen, da ich mich mit Angst auskenne und weiß, dass es vielen meiner Freunde auch so geht. Du bist niemals allein, wenn du dich so fühlst. Diese Botschaft ist dringend nötig und ich hoffe wirklich, es gefällt euch!" Lange wurde bei Selena Gomez über einen neuen Freund spekuliert. Nun das Kuss-Foto mit ihrer BFF. Eins ist dabei sicher: Die Liebe zwischen Sel und Julia wird noch für die Ewigkeiten anhalten. Da kann Freundschaft schon mal unter die Haut gehen.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!