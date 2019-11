Selena Gomez folgt ihrer Feindin!

Selena Gomez & Bella Hadid: Ist die Eiszeit nun vorbei?

Gehören die Streitigkeiten nun der Vergangenheit an? Oder was steckt hinter der Geste von Sel? Jahrelang herrschte zwischen Selena Gomez (27) und Bella Hadid (23) Eiszeit. Und das aus gutem Grund: Sie liebten eine Zeit lang denselben Mann. Bella führte über Jahre hinweg eine On-off-Beziehung mit dem Sänger The Weeknd (29). Sel war hingegen in einer dieser Liebespausen mit dem kanadischen Sänger zusammen. Und das obwohl das Model und die Sängerin einst Freunde waren. Klar, dass da Stress vorprogrammiert war. Doch die Liebe von Sel und The Weeknd sollte nicht lange halten. Das Liebeskarussel drehte sich und er griff wieder auf seine Ex-Flamme Bella zurück. Doch auch diese Beziehung war zum Scheitern verurteilt und so war nach ein paar Monaten auch bei den Beiden die Luft draußen. Seitdem folgen sich die Sängerin und das Model nicht mehr auf Instagram. Jetzt der Twist. Sel hat Bella wieder hinzugefügt. Dass sie Instagram dafür nutzt, um klare Zeichen zu senden, ist nichts Neues. So löschte Selena Gomez das letzte Bild mit Justin Bieber, nachdem ihre Beziehung in die Brüche gegangen war.

Auf Instagram folgt Selena ihrer Feindin Instagram/selenagomez

Selena und Bella waren früher befreundet

Kaum vorstellbar, doch die Sängerin und das Model hingen 2015 noch mit denselben Freunden ab. Auch auf Instagram folgten sie sich. Doch als die Sängerin 2017 eine Beziehung mit dem kanadischen Sänger einging, der vorher ein Jahr lang mit Bella zusammen war, trennten sich ihre Wege. Kurze Zeit nachdem die Beziehung der Beiden bekannt geworden ist, entfolgte Bella Hadid der Sängerin auf Instagram. Ein klares Zeichen, welches auch Sel bemerkte und es ihr gleich tat. Seitdem herschte zwischen den beiden Funkstille. Doch jetzt ging die Sängerin einen Schritt auf das Model zu. Dabei folgte sie nicht nur ihr, sondern auch ihrer Schwester Gigi. Es scheint so, als wollte sie langsam aber sicher alte Wunden heilen lassen. Denn nachdem Selena Gomez endlich neue Musik herausgebracht hat, indem sie ein ganz besonderes Kapitel in ihrem Leben verarbeitet, macht sie nun den nächsten Schritt. Vielleicht möchte sie mit dem Follow nun ihre Feindschaft mit Bella auflösen. Ob Bella es erwidert? Noch folgt sie Selene nicht zurück. Wir sind gespannt!

