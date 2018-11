Bella Hadid: Wird sie jetzt Sängerin?

Will Topmodel Bella Hadid jetzt eine Gesangskarriere starten? Sie selbst ist es jedenfalls, die die Gerüchteküche anheizt!

Bella Hadid: Das hat sie schon erreicht

Bella Hadid ist ein mega erfolgreiches Model. Von Moschino, über Missioni, bishin zu Philipp Plein – die 22-Jährige schwebte schon für viele namhafte Designer über den Laufsteg. Seit 2015 gehört die kleine Schwester von Gigi Hadid (23) außerdem zu den „Victoria’s Secret“-Engeln und seit kurzem ist sie auch noch das Gesicht von Dior Make-Up. Eigentlich könnte es in Bellas Karriere also gar nicht besser laufen. Trotzdem gibt es jetzt Grund zur Annahme, dass der Amerikanerin ihr Mega-Erfolg noch nicht genug ist…

Bella Hadid: Duett mit The Weeknd?

Seit 2015 ist Bella Hadid (mit Unterbrechung) mit Pop-Superstar The Weeknd zusammen. Der 28-Jährige liefert mit Songs wie „Starboy“, „Can’t Feel My Face“ und „Pray For Me“ einen Welthit nach dem anderen.

Möglicherweise hat der Sänger seine Freundin jetzt mit seiner Liebe zur Musik angesteckt, denn in ihre neuste Insta-Story postete Bella Hadid einen Boomerang von sich selbst, wie sie hinter einem Mikro steht und lasziv ihre Lippen öffnet und schließt. Dazu trägt die 22-Jährige ein ziemlich krasses Make Up und postet ein paar Filmrollen-Emojis… irgendein neues Projekt scheint Bella also am Start zu haben. Doch worum es sich dabei handelt, verriet sie nicht.

Bella Hadid: Gemeinsamer Song mit Schwester Gigi

Will das Topmodel jetzt etwa auch eine Karriere als Sängerin starten? Nimmt sie am Ende vielleicht sogar einen gemeinsamen Song mit The Weeknd auf? Bis wir das erfahren, müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Dass Bella gerne singt, hat sie jedenfalls schon mal bewiesen. 2016 schnappten sie und Schwester Gigi Hadid sich jeweils ein Mikro und gaben Nicki Minajs Hit „Starships“ zum Besten. Zugegeben: Am Gesangstalent hat es damals noch ein bisschen gemangelt – dafür boten die beiden aber eine ziemlich sehenswerte Performance. Und wer weiß, vielleicht hat Bella seitdem ja auch ein paar Gesangsstunden genommen und überrascht uns bald alle mit einem echten Megahit ;)

