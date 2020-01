Justin Bieber: Er ist wieder da!

Nach einer längeren Auszeit ist Justin Bieber endlich mit neuer Musik zurück und feiert mit seinem neuen Track "Yummy" riesiger Erfolge. Es könnte für den Kanadier also nicht besser laufen. Das wünschte sich wohl auch Justins musikalische Entdeckung Madison Beer! Denn die 20-Jährige bekommt online gerade ganz schön viel Hate ab!

Justin Biebers Freundin bekommt Ärger!

Justin Bieber und Madison Beer haben sich bereits vor sieben Jahren kennengelernt und sind seither befreundet. Madison ist ebenso mit Hailey Bieber bereits seit ihrer Kindheit befreundet und hat auch Selena Gomez tief in ihr Herz geschlossen. Vergangene Woche wurde Madison Beer dann gesichtet, als sie mit Hailey Mittagessen war. Und das genau in dem Restaurant, in welchem Selena Gomez ihren Album-Release gefeiert hat. Für viele Fans der Sängerin ist das ein echtes No-Go! Sie finden diese Aktion so richtig falsch und werfen Madison vor, Selena fremdzugehen! Und was sagt Sel selbst dazu? Auf Twitter schreib der "Rare"-Star: "Leute, dass geht gar nicht. Das Treffen war mit keinem bösen Hintergedanken. Es ist absolut kein Problem für mich!" Was für eine reife Einstellung, Selena! Hoffentlich nehmen sich die Hater ein Beispiel daran. 💪🏻

