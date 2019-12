Justins neues Album: Die Gerüchteküche brodelt

Vier Jahre lang ist es her, als Justin Bieber das letzte Mal ein Album veröffentlicht hat. Das soll sich nun ändern. Bereits im Oktober sorgte Justin Bieber für mega Nachrichten: 2020 soll ein neues Album des Sängers erscheinen. Seitdem heizt er auf seinem Instagram-Account die Gerüchteküche mächtig an. Viele Fans spekulieren, ob er in einem früheren Post vielleicht sogar schon den Namen des Albums verraten hat. Im Oktober postete er ein Bild auf dem "R&Bieber" stand – ohne weitere Details zu verraten. Natürlich sind seit dem alle ziemlich aufgeregt … 😍

Neues Album von Justin Bieber schon im Januar 2020?

Nachdem Justin Bieber lange mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, scheint es nun so, als würde es wieder bergauf gehen. Immer an seiner Seite: Ehefrau Hailey Bieber, die ihn so schon vor Drogen gerettet hat. Insidern zufolge, sollen genau das die zwei Kernthemen des Albums werden: Probleme mit denen er im Leben zu kämpfen hatte und seine Ehe zu Hailey. Klingt nach einem spannenden Mix aus Love-Songs und deepen Tracks, oder? Wie es aussieht, müssen auch nicht mehr lange darauf warten. Bereits Anfang Januar soll es so weit sein. Es heißt, dass Justins Album schon ziemlich fertig sei. Momentan säßen sie am Feinschliff der Tracks. Es sieht also gut aus, dass wir schon Anfang 2020 mit neuer Musik rechnen können. Mega! 👏🏻 Wir sind gespannt und freuen uns ultra über so coole Nachrichten! 🤓

