Selena Gomez Geständnisse auf Instagram

Selena Gomez hat endlich neue Musik rausgebracht, deshalb ist sie aktuell auch wieder ziemlich aktiv auf Instagram und gibt fleißig Interviews. Erst kürzlich hat Selena verraten, dass sie sich wegen Ed Sheeran mal in die Hosen gemacht hat – wir lieben ihre ehrliche Art! Jetzt hat sie in ihrer Instagram-Story ein Thema angesprochen, was vermutlich jedes Mädchen nachvollziehen kann.

Selena Gomez über Menstruationsprobleme und geschwollene Brüste

"Es ist immer ganz schön aufregend, wenn eine Frau ihre Tage hat", sagt Selena Gomez in ihrer Instagram-Story und zoomt dabei auf ihre geschwollenen Brüste. Und das kann vermutlich jedes Girl nachvollziehen. Geschwollene Brüste, Pickel, Bauchschmerzen – der Körper macht ganz schön komische Sachen, wenn es um Menstruation geht. Es ist cool und wichtig, dass Stars wie Selena so offen mit diesem Thema umgehen. Im nächsten Satz sagt die "Rare"-Sängerin: "Ich mach nur Witze, es ist ätzend" – we feel you Sel! Ihr kennt das Problem auch? Dann haben wir hier ein paar Tipps gegen Regelschmerzen für euch.

