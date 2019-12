Selena Gomez: Lustiger Fail

Endlich gibt es neue Musik von Selena Gomez! Die Sängerin ist deshalb aktuell auf Promo-Tour und hat in einem Interview, die wohl witzigste Geschichte ever erzählt! Fettnäpfchen sind für Selena Gomez nichts Neues, erst kürzlich hatte die Sängerin einen richtigen Fail-Auftritt bei den AMAs. Zum Glück, kann die "Lose You To Love Me"-Sängerin gut über sich selbst lachen …

Selena Gomez macht sich bei Ed Sheeran Konzert in die Hose!

Ja, auch Stars sind manchmal Starstruck. Denn Selena Gomez hat sich vor einem Ed Sheeran Konzert schon mal in die Hose gemacht. Kein Wunder, Ed Sheeran Konzerte sind umwerfend! Aber hier ihre Geschichte: "Meine Freunde und ich lieben es auf Konzerte zu gehen. Ed Sheeran spielte im Hollywood Bowl, es war überall Stau und ich fühlte mich sehr unwohl, ich meine, da unten. Ich muss jetzt zugeben, dass ich mir das erste mal vielleicht ein klitzekleines bisschen in die Hose gemacht habe." Haha, what?! 😂 Trotzdem hat sich Sel davon nicht den Abend vermiesen lassen …

Selena Gomez: So vertuschte sie ihren Pipi-Unfall

Die "Look At Her Now"-Sängerin klärte die Situation auch noch weiter auf: "Ich war natürlich nicht begeistert, aber ich wollte auch nicht nach Hause. Also habe ich mir einen Pullover um die Hüfte gebunden und habe das Konzert durchgezogen." Was für ein Fail! Aber seien wir mal ehrlich: Zu lange Klo-Schlangen, Aufregung und zu wenig Zeit – auf Konzerten passiert es schnell mal, dass ein Klo-Besuch zu einer richtigen Herausforderung wird. Es ist jedenfalls super sympathisch, dass Sel so ehrlich ist und diese Storys mit ihren Fans teilt. Wenn Selena das mit Humor nehmen kann, muss euch auch nichts mehr peinlich sein!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!