Selena Gomez: Ihre Performance klingt schief

Die Fans sind überglücklich: Endlich gibt es neue Musik von Selena Gomez. Die Sängerin performte ihre Hits "Lose You To Love Me" und "Look At Her Now" bei den American Music Awards 2019 zum ersten Mal auf der Bühne – ihr erster Auftritt seit zwei Jahren. Die Fans sind es gewohnt, dass Selena Gomez mit ihrer mega Stimme überzeugt. Umso überraschter war das Publikum, als die Stimme der Sängerin nicht ganz so fehlerfrei klang, wie erwartet:

Selena Gomez: Auf Twitter häufen sich die Memes

Natürlich blieb der kleine Song-Fail nicht unentdeckt. Auf Twitter posten die ersten Zuschauer der American Music Awards schon während der Performance erste Memes und Reaktionen: "Was war mit Selenas Auftritt los?" und "Sie klingt total schief!", heißt es auf Social Media. Auch Selena Gomez' Tanz zu "Look At Her Now" fand das Publikum eher wackelig statt sexy.

Selena Gomez: Fans stehen hinter ihr

Was auch immer der Grund für Selena Gomez' Auftritt-Fail war: Ihre Fans stehen hinter ihr. Schließlich wissen ihre Follower, dass die Sängerin oft mit Panikattacken und Unsicherheiten zu kämpfen hat. Ihr Auftritt bei der Award-Show war ihre erste Live-Performance nach zwei Jahren Pause. Nach so langer Zeit wieder auf einer riesigen Bühne wie bei den AMAs zu stehen, war sicher nicht leicht für sie. Hinzu kommt, dass Fans vermuten, dass Selena Gomez in ihrem neuen Song über Justin Bieber singt – also über den Menschen, der ihr das Herz gebrochen hat. Ein Fans fasst es auf Twitter perfekt zusammen: "Alle deine Fans sind so stolz auf dich und auf deine Performance und darauf, wie stark du bist. Wir lieben dich, Selena!" Wie schön, dass Selena Gomez sich auf ihre Selenators verlassen kann 💗

all your fans are proud of you, the incredible performance you have done and how strong you are @selenagomez #WeLoveYouSelena #AMAs pic.twitter.com/nrknPUCgii — ♡ TINI♡ QVT - 109 (@LodoYTini2015) November 25, 2019

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!