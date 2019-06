Selena Gomez: Das bedeutet ihre mysteriöse „1973“-Kette

Selena Gomez: Politische Halskette

Selena Gomez (26) ist WELTWEIT eine der meist gefolgten Personen auf Instagram – und das nicht ohne Grund! Die 26-Jährige ist nämlich nicht nur eine wunderschöne Powerfrau mit einer Hammer-Stimme, sondern sie steht auch für political correctness. Nicht nur auf Instagram postet Selena Gomez häufig Fotos, die sie sehr engagiert zeigen – vor allem setzt sich die "Bad Liar"-Sängerin gegen Kinderarmut und FÜR Frauenrechte ein. Das beweist sie jetzt schon wieder, indem sie ein ganz besonderes Accessoir trägt: Eine Halskette mit dem Anhänger "1973" … Was hat es bloß damit auf sich? Selenas persönliche Make-Up-Artist Kate Young postete ein Foto der Kette – Hier siehst du sie nochmal von Nahem:

Selena Gomez: Halskette für Frauenrechte

Selena Gomez trug jetzt am am roten Teppich eine wunderschöne Halskette – und alle fragen sich, was der Anhänger daran bedeutet! Denn 1973 ist weder das Geburtsjahr ihrer Mutter (Mandy Teefey wurde erst drei Jahre später geboren), noch hat die Kette einen anderen familiären Hintergrund. Die wahre Geschichte hinter der 14-Karat Halskette? In dem Jahr wurde in den USA das Fraenwahlrecht und das Recht auf Abtreibung eingeführt. Mit dem Tragen der Halskette bekennt Sel sich als Feministin und zeigt: Frauen sollen das Recht haben, selbst über ihren Körper entscheiden zu können! Toll …

Selena Gomez: "Frauen sollen Kinder abtreiben dürfen!"

Schon in der Vergangenheit setzte sich Selena Gomez für das Recht der Abtreibung ein. Vor allem, als die Disukssion aufkam, in einigen US-Bundesstaaten Frauen das Recht wieder zu entziehen, ein Kind abzutreiben, schrieb Selena Gomez auf Instagram: „Zu sehen, was gerade in Alabama, Georgia, Mississippi und mehreren anderen Bundesstaaten unseres Landes passiert, ist nicht nur zutiefst ärgerlich, sondern darf auch 2019 nicht mehr passieren! Es geht niemanden etwas an, was eine Frau mit ihrem Körper macht.“.

