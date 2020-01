Justin Bieber gibt private Einblicke in sein Leben

In einer zehnteiligen Dokuserie packt Justin Bieber seine turbulente Vergangenheit aus. Die erste Episode von „Justin Bieber: Seasons“ kann man bereits auf YouTube sehen und alle weiteren Folgen sollen jeden Montag und Mittwoch erscheinen. Die privaten Einblicke in seine Vergangenheit sollen seine schwierige Zeit aus den Augen des 25-Jährigen beleuchten. "Niemand ist in der Ära sozialer Medien weltweit so bekannt gewesen. Niemand war in jedem Jahr seines Erwachsenwerdens die meist gegoogelte Person des Planeten“, erklärt Mentor und Manager Scooter Braun. Das diese extreme Aufmerksamkeit, das Rampenlicht und der Druck nicht spurlos an Justin vorbeigehen, ist ihm selbst auch bewusst. Der frühe Ruhm hat Drogen, Alkoholexzesse und einen extremen Medienrummel zur Folge. Der Druck bei dem 25-Jährigen wächst sogar so stark, dass er seine komplette Welttournee aus unbekannten Gründen abbricht. Entsetzen bei allen Fans. Damals heißt es, dass er vor allem Ruhe braucht.

So schlecht ging es Justin wirklich

Die Quittung für den frühen Erfolg und das Leben in der Öffentlichkeit bezahlt Justin mit mentalen Problemen. 2019 packt ein Bekannter gegenüber dem „People“-Magazin aus, wie schlimm es wirklich um den Sänger steht: "Justin ist niedergeschlagen und müde. Er quält sich schon seit einer Weile." Anscheinend werden die Probleme so schlimm, dass er sich professionelle Hilfe sucht: "Er ist in Behandlung und bekommt gute Hilfe. Er ist davon überzeugt, dass es ihm bald besser gehen wird“, verrät die Quelle weiter. Vor kurzem verkündet der Sänger sogar, dass er unter einer unheilbaren Krankheit leidet. Trotzdem versucht mit neuem Elan und einem neuen Album, welches im Feburar erscheinen soll, ganz fresh durchzustarten.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!