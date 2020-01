So schlecht geht es Justin Bieber wirklich

So ein Leben im Rampenlicht ist nicht immer einfach und kann einem schon ganz schön zusetzen. Das kennt "Yummy"-Star Justin Bieber nur allzu gut. Jus musste in letzter Zeit wirklich viel durchmachen. Zunächst sprach Justin kürzlich über seine unheilbare Krankheit Lyme-Borreliose, an der er schon jahrelang leidet. Und auch aus seinem Kampf mit Panikattacken, Angstzuständen und Depressionen, machte der 25-Jährige nie ein Geheimnis. Armer Biebs, ganz schön viel für so einen jungen Boy! Das merkt man ihm auch deutlich an. Auch diese Stars sprechen offen über ihre Panikattacken.

Justin Bieber: "Ich sollte nicht einmal mehr am Leben sein!"

Bei seinem Album-Listening in Los Angeles brach Justin Bieber sogar in Tränen aus und wurde von seinen Emotionen übermannt: „Ich glaube nicht einmal, dass ich überhaupt noch am Leben sein sollte.“ Krass! Mit diesen Worten wird einem erst bewusst, wie schlecht es Justin Bieber mit der Situation wirklich geht. Ungehemmt sprach Justin über die tiefen Depressionen, die sein krasser Sprung vom normalen Kind zum mega gehypten Teenie-Star verursacht hatte. Die Musik-Industrie und die dazugehörigen Leute haben Justin um den Verstand gebracht. "Ich wuchs in einer Musikwelt auf, in der ich in harten Zeiten nie wusste, wem ich trauen kann und wem nicht", erinnert sich der "Sorry"-Sänger. Gott sei Dank hat er einen Menschen, dem er immer trauen kann und der ihm, in guten und in schlechten Zeiten, zur Seite steht und ihm Halt gibt: seine Ehefrau Hailey Bieber.

Justin Bieber: "Was dich nicht umbringt, macht dich stärker!"

Justin Bieber versucht trotzdem, alles positiv zu sehen: "Da ist immer Stärke in Schwäche." Er reflektiert seine schwierige Vergangenheit und möchte, laut eigener Aussage, in eine schillernde Zukunft starten!

