Justin Bieber: Unheilbare Krankheit diagnostiziert! 😢

Justin Bieber ist krank

Schock für viele Fans: Justin Bieber leidet an der (bisher noch) unheilbaren Krankheit Lyme-Borreliose, englisch: Lyme Desease . Das verkündete der "Yummy"-Star jetzt auf Instagram. Justin ist allerdings guter Dinge und will trotz seiner Krankheit dieses Jahr so richtig durchstarten! Genau wie viele andere Stars, die unter einer Krankheit leiden, lässt sich JB nicht von diesem Fakt beirren und macht seinen Fans Mut! Hier siehst du seinen Instagram-Post mit der Diagnosen-Nachricht:

Justin Biebers unheilbare Krankheit

Kurz nach Veröffentlichung seines neuen Songs "Yummy" bestätigt Justin Bieber: "Ich leide an einer unheilbaren Krankheit!" Der Sänger hat, wie du oben sehen kannst, auf Instagram bekannt gegeben, dass er an Lyme-Borreliose leidet. Aber was ist das eigentlich? Bei der Infektionskrankheit greifen fiese Bakterien die Gelenke und das Nervensysteme an und schädigen das Immunsystem. Oft wird die Krankheit von Zecken übertragen. Außerdem hat Justin verraten, dass er zusätzlich mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber zu kämpfen hatte. Trotz allem hat Hailey Biebers frisch angetrauter Ehemann Hoffnung: "Ich werde zurückkommen und besser denn je sein", kündigte er an. Und schließlich kommt 2020 Justin Biebers neues Album! Wir freuen uns schon drauf und wissen: Yes Justin, das schaffst du! 💪

