Taylor Swift möchte nicht mit Justin Bieber trainieren

Vermutlich jeder hat ganz bestimmte Routinen und Ticks, um ganz besonders gut trainieren zu können. Sei es die richtige Raumtemperatur oder eine exakte Uhrzeit. So zieht es US-Sängerin Taylor Swift, die am 24. Juni 2020 ein Konzert in Berlin gibt, vor, alleine im Fitness-Studio zu trainieren. Und zwar wirklich allein-allein. Nur ihr eigenes Team darf mit im Raum sein, sonst darf sie niemand stören – auch Justin Bieber nicht. Und der war, wie die Online-Boulevardseite "TMZ" berichtet, kürzlich wohl zur falschen Zeit am falschen Ort.

Justin Bieber muss Gym verlassen

Folgendes ist passiert: Justin Bieber, der erst kürzlich ein Prank-Video mit YouTube-Star David Dobrek aufgenommen hat, ging ins Dogpound Gym in West Hollywood, um gemeinsam mit ein paar Freunden zu trainieren. Doch da hat der Bieber die Rechnung wohl ohne Taylor Swift gemacht. Denn die Sängerin hatte einen Termin mit ihrem Personal Coach und als sie und ihr Team das Studio betraten, wurden alle anderen gebeten, zu gehen – auch Justin. Dieser wollte jedoch seine Übungen zuerst noch beenden. Das Gym-Drama war perfekt. Taylors Personal lies offenbar Gnade walten, Justin durfte zumindest seine Übungen fertig machen. Bis zuletzt hatte er jedoch keine Ahnung, dass Taylor Swift hinter der Räumung des Studios steckte. Nachdem der 25-Jährige weg war, musst auch alle anderen das Fitness-Studio verlassen.

Justin Bieber: Movie statt Workout

Der guten Laune des "Yummy"-Sängers tat die ganze Aktion jedoch keinen Abbruch. Vielmehr nutzte er die gewonnen Zeit für einen kuscheligen Filmabend mit seiner Ehefrau Hailey Bieber und teilte ein romantisches Pic auf Instagram. Da war der Gym-Beef sicherlich ganz schnell wieder vergessen.

