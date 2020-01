Sunrise Avenue: Samu Haber wegen Drogen vor Gericht 😱

Samu Haber: Wegen Drogen-Fauxpas vor Gericht

Finger weg von Drogen. Das hätte sich Samu Haber, Sänger und Frontman der Band "Sunrise Avenue", wohl besser mal hinter die Ohren schreiben sollen. Denn wegen eines Drogenvergehens muss der finnische Sänger in seiner Heimat vor Gericht. Die Drogenbeichte kommt währenddessen von keinem anderen als dem 43-Jährigen selbst. Auf Instagram hat er die Initiative ergriffen.

Samu Haber: "Drogen zu nehmen ist falsch, ich war sehr dumm!"

Zurück zu Samu Haber. Der finnische Musiker postete ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und schrieb in seiner Instagram-Caption einen offenen und ehrlichen Text an seine rund 500.000 Fans und Follower: "Ich bin heute darauf aufmerksam geworden, dass ich wegen des Verdachts eines Drogendelikts vors Gericht in Finnland muss." Er sei auf einer Party gewesen und habe dort eine kleine Menge an Drogen genommen, die ihm dort kostenlos angeboten worden sei. Er zeigt sich reumütig: "Drogen zu nehmen ist ein Verbrechen und es ist falsch. Ich war sehr dumm und es gibt keine Ausreden dafür. Es unter Strafe zu stellen ist absolut richtig!" Das sehen die finnischen Behörden offenbar genauso und luden den 43-Jährigen vor Gericht. Die Angelegenheit wird später in diesem Jahr debattiert. In Finnland ist Drogenbesitz strafbar, die Rauschgift-Gesetze sind sehr streng. Samu Haber will indes aus seinen Fehlern lernen: "Ich entschuldige mich bei meinen Liebsten, der Band, Partnern und allen, die mich als ein Vorbild ansehen."

"Sunrise Avenue" lösen sich auf

In Sachen Musik tut Samu Haber sein Drogenvergehen hoffentlich keinen Abbruch. Denn: Im Juni geht Samus Band "Sunrise Avenue" auf ihre letzte große Tournee. Bereits im vergangenen Dezember veröffentlichten sie den Song "Thank You For Everything" und gaben ihre Auflösung bekannt. Das letzte Konzert soll am 15. August in Helsinki, der Hauptstadt Finnlands, stattfinden. Bis dahin haben die Finnen ihrem Samu den kleinen Rauschgift-Fauxpas hoffentlich schon wieder verziehen.

