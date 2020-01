Video: So sieht Mark Forster ohne Kappe aus

Mark Forster: Deutsche Bekanntheit

Er ist ein Teil bei "Sing meinen Song", "The Voice", ein erfolgreicher Solo-Sänger und manchmal auch ein Synchronsprecher. Mark Forster ist aus dem deutschen Fernsehen und den Musik-Charts nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr ist der "194 Länder"-Interpret auch Tour und spielt in vielen deutschen Städten! Aber hast du dich jemals gefragt, wieso Mark Forster immer ein Cap trägt? 🤔

Mark Forster: So sieht er ohne Kappe aus!

Die Wenigsten haben ihn jemals ohne Kappe gesehen. Mark Forster, der "The Voice"-Kids Coach, hat bei öffentlichen Auftritten immer seinen Kopf bedeckt. Die große Hornbrille und die Kappe sind mittlerweile auch sein Markenzeichen geworden. Dochjetzt geht ein YouTube-Video viral, welches den Sänger ohne seine typische Kopfbedeckung zeigt. In dem Clip singt Mark mit einem Freund ein Song-Cover! Das Video ist zwar nicht neu, aber wer Mark Forster mal ohne seine Kopfbedeckung sehen will, sollte es sich auf jeden Fall anschauen. :)

