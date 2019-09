Nico Santos als Kellner

Die aktuelle Single "Better" von Lena Meyer-Landrut und ihrem Feature-Künstler Nico Santos läuft momentan im Radio rauf und runter! Kein Wunder – ist schließlich auch ein meeega Song und die beiden Musiker harmonieren sehr gut miteinander! Das liegt bestimmt auch daran, dass Nico und Lena auch privat befreundet sind. Doch wusstest du, dass er ihr KELLNER war, als sie sich zum ersten Mal getroffen haben? 😃 Hier erfährst du mehr über ihre Freundschaft, da hat uns Nico Santos nämlich im Interview lustige Details zu wilden Partynächten mit Lena Meyer-Landrut erzählt!

Nico Santos & Lena Meyer-Landrut: Verrückte Kennlern-Geschichte

Lena & Nico Santos sind Kollegen & BFFs! Doch was bisher keiner wusste ist, wie die beiden "Better"-Stars sich überhaupt kennen gelernt haben! Das ist nämlich eine ganz verrückte Geschichte … In seiner Instagram-Story verriet Nico Santos uns jetzt zum ersten Mal, woher er Lena (die vor Kurzem übrigens einen Zahn ausgeschlagen bekommen hat) kennt! Er schreibt: "Ich bin vor sechs Jahren nach Deutschland gezogen. Genauer gesagt nach Köln. Da habe ich das erste Jahr in einem Hotel gekellnert … In der Zeit war Lena in dem Hotel zu Gast. An dem Tag hatte ich Roomservice und habe Lena damals das Essen auf ihr Zimmer gebracht." LOL, was ein verrückter Zufall!

