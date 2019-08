Lena: Tänzerin schlägt ihr den Zahn raus!

Lena Meyer-Landrut: Unfall auf der Bühne!

Oh, oh … Lena Meyer-Landrut hatte einen Unfall! Auf der Bühne wurde ihr ein Zahn ausgeschlagen. Die Panne passierte, als der "don't lie to me"-Star gerade für ein Konzert probte – bei einer Bewegung stieß die Sängerin dadurch mit einer ihrer Tänzerinnen zusammen. Lena verriet in einem Interview, wie es zu der Panne kam: "Da hat sich eine meiner Tänzerinnen einen Takt zu früh bewegt und mir dabei einen halben Zahn ausgeschlagen." Auaa … Hast du eigentlich schon das Bild von Lena gesehen, auf dem sie oben ohne auf Insta post? 🙊

Kostenloses Lena-Konzert

Am Samstag gab es eine riesige Party für alle Lena-Fans in Berlin: Beim kostenlosen Konzert "Stars for Free 2019" konnten Fans von Sido, Sarah Connor und Lena Meyer Landrut zu den Auftritten ihrer Idole abfeiern! 17.000 Menschen saßen im Publikum – mega! Doch kurz bevor das Event losging, passierte der Bühnen-Unfall. Jetzt hat Lena einen Zahn weniger! Wo genau einer ihrer weißen Beißerchen fehlt, ist nicht klar. Aber das Problem sollte ganz schnell wieder behoben sein! Vielleicht war Lena ja schon beim Zahnarzt.

