Shawn Mendes: Meistgesuchter Star auf Gay-Porn-Seiten

Eine amerikanische Pornoseite für Schwule hat eine Top-Ten-Liste der meistgesuchten Namen des letzten Jahres veröffentlicht. Mit einer großen Überraschung: Shawn Mendes ist mit ziemlichem Abstand auf Platz 1 dieser Liste. Justin Bieber belegt den dritten Platz, sonst sind auf der Liste ausschließlich Porno-Stars zu finden. Shawn scheint also auch in der Gay-Community viele Verehrer zu haben. Natürlich gibt es bisher keinen sexy Clip von Shawn und so wie wir den Sänger kennen, wird es vermutlich auch niemals einen geben. Mal ganz abgesehen davon datet Shawn Mendes schon seit einiger Zeit Sängerin Camila Cabello. Trotzdem hat er jetzt eine ziemlich verrückte Anfrage von einem Porno-Star bekommen …

Shawn Mendes: Porno-Star-Double will ein Video drehen

Für die Anfrage hat sich Kaleb sogar extra Shawns Signature-Look abgeguckt. YouTube/Video-Screenshot

Und jetzt wird es crazy, denn ein anderer Porno-Star namens Kaleb hat eine ziemlich außergewöhnliche Frage an Shawn Mendes in einem YouTube-Video: "Ich habe gerade herausgefunden, dass mein Zwilling Shawn Mendes der beliebteste Suchbegriff 2019 ist. Was bedeutet, dass ich nicht der Einzige bin, der einen Crush auf ihn hat", gesteht Kaleb. Hihi, wer nicht ist wohl eher die Frage. Sogar Camila Cabello ist wohl seit dem ersten Song in Shawn Mendes verliebt. Ihr fragt euch, warum er Zwilling sagt? Tja, Kaleb sieht Sänger Shawn schon ein kleines bisschen ähnlich! "Also Shawn, was sagst du? Warum geben wir den Leuten nicht was sie wollen? Wenn du cool damit bist, kann ich dich als Rolle spielen und wir können die Fantasien der User wirklich werden lassen … was denkst du?" Mal schauen, ob der "In My Blood"-Sänger jemals darauf reagieren wird. Aber ein bisschen witzig und kurios ist diese Geschichte schon! 😂

