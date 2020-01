Penn Badgley hatte mit seine "YOU"-Rolle zu kämpfen

Schon nach der ersten Staffel erklärte "YOU'"-Darsteller Penn Badgley ehrlich, dass die Rolle des Stalkers und Mörders Joe ziemlich krass für ihn war. Er ging sogar soweit zu sagen, dass er den Charakter hasst und hofft, er würde "von einer schwarzen Frau umgebracht". Zunächst hatte der "Gossip Girl"-Star sogar sehr mit sich gehadert, ob er die Rolle überhaupt annehmen soll. Total verständlich, wer will sich schon in so einen Menschen versetzen. Trotzdem sind wir froh, dass der Schauspieler sich dafür entschieden hat. Denn er spielt wirklich mega gut und wir alle lieben die Netflix-Serie "YOU", von der es seit Ende Dezember sogar schon eine zweite Staffel gibt.

Der "YOU"-Darsteller ist von sich selbst schockiert

Als Penn Badgley letztens in der "The Late Show" zu Gast war, sprach er mit Moderator Stephen Colbert über seine creepy Rolle in "YOU". Vor allem fände er es krass und schockierend, wie schnell er sich in Joe verwandeln könne: "Eigentlich stehe ich nur da und starre vor mich hin und die ganze Crew ruft ‚Oh! Wow, Mann. Das ist phänomenal. Das ist so creepy.‘ Und ich habe nichts gemacht." Da der Darsteller ja eh kein Fan seines Seriencharakters ist, ist das sicherlich kein Kompliment für ihn. Andererseits spricht das ja auch nur für ihn und sein krasses Talent, oder?👌🏻

