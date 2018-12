Netflix verfilmt diese Kult-Movies neu

Leute, ihr könnt euch auf einige Remakes von echten Kultfilmen auf Netflix freuen! Aus einigen Movies macht der Streaming-Dienst sogar Serien!

Netflix macht Serie aus „Charlie und die Schokoladenfabrik“

Netflix hat schon öfter ein gutes Gespür dafür bewiesen, bei welchen Filmen und Serien die Zuschauer mal ein Remake cool finden könnten. Das jüngste Beispiel ist die Neuverilmung der 90er-Jahre-Kultserie „Sabrina – Total Verhext!“, denn die Neuauflage „Chilling Adventures of Sabrina“ kam in diesem Jahr super an! Deshalb wagt sich der Streaming-Dienst jetzt an einen echten Film-Klassiker: „Charlie und die Schokoladenfabrik“ des mega erfolgreichen US-Regisseurs Tim Burton soll als Neuauflage in eine Serie verwandelt werden! Im Original von 2005 spielte Hollywoodstar Johnny Depp die Rolle des verrückten und ziemlich gruseligen Süßigkeitenherstellers Willy Wonka! Der Fantasy-Film spielte damals weltweit knapp 420 Millionen Euro ein! Ob Netflix dieses Meisterwerk toppen kann? Wir sind gespannt!

PR Foto

Auch „Pinocchio“ und „Matilda“ kommen zurück

Doch das ist noch nicht alles, denn wie jetzt bekannt wurde, sollen noch weitere Filmklassiker bald ein Netflix-Remake bekommen! So ist offenbar eine Neuverfilmung von Disney’s „Pinocchio“ geplant. Die modernere Version von der Geschichte um die wohl bekannteste Holzfigur der Filmgeschichte soll allerdings ganz schön düster werden und deshalb eher für Erwachsene geeignet sein als für Kinder.

PR Foto

Auch „Matilda“ soll neu verfilmt werden. In dem Film aus dem Jahr 1997 geht es um das hochbegabte Mädchen „Matilda“, das schon bald seine Zauberkräfte entdeckt… Auch aus dieser Geschichte soll eine Serie entstehen! Wann genau die Remakes auf Netflix erscheinen werden und wer jeweils die Hauptrollen übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Aber wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten!

PR Foto

