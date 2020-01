Justin Bieber: Lustiges YouTube-Video!

Justin Bieber startet nach einer längeren Pause und dem Release seines neuesten Songs "Yummy" wieder voll durch. Als Kind wurde er auf YouTube entdeckt und kommt jetzt zurück – mit einem YouTube-Star im Schlepptau! Gemeinsam mit David Dobrik hat JB nämlich jetzt seine Fans geprankt. Unabhängig davon wird es übrigens bald eine YouTube-Doku-Serie von Justins Leben geben! Auch wenn Justin Bieber in letzter Zeit (vor allem aufgrund seiner Diagnose einer unheilbaren Krankheit) nicht viel zu lachen hatte, hat er seinen Humor und seinen Ehrgeiz nicht verloren, wie man jetzt in einem neuen Video sieht. Justin Bieber arbeitet stets an neuer Musik und wird bald auch ein neues Album veröffentlichen! Und mit dem aktuellen YouTube-Prank möchte er auch seinen Fans etwas zurückgeben! Nämlich viel Freude und einige Lacher! 🤗

Justin Bieber: Prank mit David Dobrik!

David Dobrik ist mittlerweile einer der größten und erfolgreichsten YouTube-Stars der Welt. Er ist dafür bekannt, mit berühmten Promis abzuhängen wie Madison Beer oder Kylie Jenner. Jetzt drehte er mit Justin Bieber! In dem aktuellen Video auf David Dobriks Kanal pranken sie Fans von Justin und das auf eine echt lustige Art! 😁 Sie sitzen dabei im Auto, JB versteckt sich in der hinteren Reihe. David sitzt auf dem Fahrersitz, Justin-Fans auf dem Beifahrersitz. YouTuber David fragt sie dann Dinge wie: "Wie findest du den neuen Justin Bieber Song? oder "Was genau magst du an Justin am liebsten?" Surprise: Dann meint David: "Hey, dreh dich mal um" und tadaaa! Justin Bieber überraschte seine Fans! Schau dir hier die lustige Reaktion der Fans an: ⤵️

