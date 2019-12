Justin Bieber: Comeback 2020

Bereits vor ein paar Wochen teaste Justin Bieber sein Comeback an. Im Oktober postete der Sänger ein Bild mit der Caption: "Wenn dieser Post 20 Millionen Likes kriegt, veröffentlicht Justin Bieber sein neues Album vor Weihnachten". Dazu schrieb der die Caption: „Teilt es, drückt gefällt mir, repostet meinen Text in euren Storys. Ich sehe dann, wie sehr ihr es wollt. Euer Support lässt mich schneller arbeiten“, so der Kanadier. Doch trotz Justins krasser Fanbase gelang es dem Sänger nicht, die 20 Millionen Likes zu knacken.

Justin Bieber: Hinweis auf Single "Yummy" schon im Oktober

Nachdem Selena Gomez im Oktober mit einer Justin-Bieber-Abrechnung ihre musikalische Rückkehr gefeiert hat, verkündete ihr Ex Justin Bieber nun auch endlich sein großes Comeback! In einem YouTube-Video gab Jus nicht nur das Release-Date von seiner Comeback-Single "Yummy" bekannt, sondern verkündete auch eine XXL-Tour durch Amerika. Aufmerksamen Fans wird direkt aufgefallen sein, dass Justin den Namen seiner neuen Single bereits Ende Oktober auf Instagram präsentierte. So postete der 25-Jährige ein selbstgemaltes Bild, auf dem "Yummy" steht, mit der Caption: "Any night any day, say the word on my way."

Justin Bieber auf Tour in Deutschland

Nachdem Justin in seinem "#Bieber2020"-Ankündigungsvideo nicht nur ein neues Album, den Single-Release von "Yummy" am 3. Janunar 2020 und eine Doku-Serie bekannt gegeben hat, sondern auch eine mit 45 Terminen XXL-Tour durch Amerika, fragen sich die Fans jetzt natürlich, ob der Sänger auch durch Deutschland touren wird. BRAVO hat bei allen großen Veranstaltern nachgefragt, ob auch hierzulande eine Tour geplant ist, aber noch kein Feedback erhalten. Wir updaten euch aber, sobald es Neuigkeiten zu Justin Bieber in Deutschland gibt!

