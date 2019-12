Sunrise Avenue geben emotionale Pressekonferenz

Während die Pussycat Dolls letzte Woche ihre Comeback verkündeten, erhielten wir heute morgen schlimme Nachrichten einer anderen sehr erfolgreichen Band... In ihrer Heimatstadt Helsinki gaben Sunrise Avenue eine Pressekonferenz, zu der sowohl die internationale Presse als auch einige Fans eingeladen wurden. Zudem wurde das Ganze in einem Livestream auf YouTube übertragen. Was genau der Anlass für das Treffen war, wurde bis zu letzt nicht verraten. Viele hatten auf neue Musik oder eine neue Tour gehofft. Doch als der sonst so fröhliche Frontmann Samu Haber mit sehr ernster Miene auf die Bühne trat, haben viele schon vermutet, was er in einer bewegenden Rede und mit Tränen in den Augen erklärte. Unter anderem sagte er darin Folgendes:

"Mit schwerem Herzen geben wir unseren Entschluss bekannt, unsere gemeinsame Reise als Band zu beenden. Ich verstehe, warum es schwierig sein kann, nachzuvollziehen, warum wir etwas so Besonderes beenden. Aber hinter all dem Erfolg stecken viele Dinge, die man nicht sehen kann. Es gibt viele unterschiedliche Menschen, alle mit ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Es gibt Millionen von gepunkteten Linien entlang der Autobahnen, einsame Hotelzimmer und das Zuhause in weiter Ferne, das wir vermissen. Und da ist auch das Gefühl, dass wir alles erreicht haben, was möglich war. Jetzt ist es Zeit, tief durchzuatmen und für den nächsten Traum zu leben. Wir müssen uns nur trauen, unseren Herzen zu folgen. Und genau das tun wir jetzt nach langem Überlegen."

Die komplette Konferenz von Sunrise Avenue könnt ihr hier noch einmal sehen:

Sunrise Avenue bedanken sich mit letztem Song

Nachdem der Sunrise Avenue-Leader mit seinem ersten Statement fertig war, fuhr der Host der Konferenz fort und sagte: "Heute announced die Band drei letzte Dinge. Und das erste letzte Ding ist ein Song "Thank You For Everything", an wen habt ihr gedacht, als ihr den Song geschrieben habt?" Und natürlich gibt es sehr viele Menschen, bei denen sich die Jungs bedanken wollen, aber in erster Linie richten sie sich damit natürlich an ihre treuen Fans, die sie so viele Jahre lang unterstützt haben. Die sind verständlicher Weise völlig schockiert und schreiben in den Kommnetaren etwa: "Wieso tut ihr das...ihr habt so viele Fans", "ich hab noch nie so viel geheult" oder "Das ist der schlimmste Tag meines Lebens". Das zweite letzte Ding ist das zugehörige Musikvideo mit vielen emotionalen Bildern und Videos ihrer langen Karriere als Sunrise Avenue:

2020 gehen Sunrise Avenue auf Abschieds-Tour

Offensichtlich ist es ihnen sehr schwer gefallen, die Band aufzulösen. Trotzdem scheint es für sie die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Allerdings gibt es auch eine etwas positive Sache und damit das dritte "letzte Ding", das Sunrise Avenue heute morgen verkündeten. Sie gehen 2020 nochmal auf eine finale Tour, um mit ihren Fans zu feiern, all ihre Hits ein letztes Mal zu performen und sich persönlich bei allen zu bedanken und zu verabschieden. Die Tickets kann man noch nicht kaufen, aber hier schon mal eine Übersicht der sieben Termine in Deutschland, Finnland, Österreich und der Schweiz.

Sunrise Avenue Tour-Daten "Thank You For Everything" 2020:

04 Jun 2020 Leipzig (DE)

05 Jun 2020 Hamburg (DE)

04 Jul 2020 Zurich (CH)

24 Jul 2020 Wien (AT)

25 Jul 2020 Munich (DE)

01 Aug 2020 Cologne (DE)

15 Aug 2020 Helsinki (FI)

