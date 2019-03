Jonas Brothers: Das hat noch keine andere Boyband vor ihnen geschafft!

Jonas Brothers: Erfolgreicher als je zuvor

Die Entscheidung, nach mehr als fünf Jahren Pause als Jonas Brothers zurückzukehren, war wohl die Beste, die Kevin (31), Nick (26) und Joe (29) treffen konnten. Denn ihr Song „Sucker“ geht gerade voll durch die Decke! Sie haben damit nicht nur zum allerersten Mal in ihrer gesamten Karriere die Spitze der Billboard-Charts erreicht, sondern auch noch Musik-Geschichte geschrieben! Denn sie haben etwas geschafft, das vor ihnen keine andere Boyband jemals hinbekommen hat: Nämlich, mit einer Single in der ersten Veröffentlichungswoche auf Platz 1 zu gelangen!

Krass! Auch das Video, in dem übrigens alle drei Frauen der Jonas Brothers mitspielen, kommt mega gut an. Auf YouTube hat der Clip inzwischen knapp 65 Millionen Klicks erhalten! Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Song der drei Jungs aus New Jersey!

