Nick Jonas: Tolle News für „Jumanji 2“!

„Jumanji 2“: Diese Stars sind mit dabei

Ohne „Jefferson ‚Seaplane‘ McDonough“ wäre „Jumanji“ nicht das, was es ist. Umso happier sind wir natürlich über die Nachricht, dass Nick Jonas (26) auch in der Fortsetzung des Fantasy-Abenteuers wieder in die Rolle des Teenagers „Alex Vreeke“ schlüpft, der im „Jumanji“-Videospiel zum Piloten „Jefferson“ wird. Genau wie im ersten Teil des Kinofilms werden auch diesmal wieder Dwyane „The Rock“ Johnson (46), Jack Black (49), Kevin Hart (39) und Karen Gillan (31)mit am Start sein. Doch auch auf ein paar neue Gesichter könnt ihr euch freuen. Unter anderem werden Danny DeVito (74) und Danny Glover (72) zu sehen sein!

„Jumanji“: So erfolgreich war Teil 1

„Jumanji: Willkommen im Dschungel“ war 2017 ein absoluter Kino-Hit. Der Film machte weltweit einen Umsatz von umgerechnet 490 Millionen Euro. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass auch die Fortsetzung ein Mega-Erfolg wird! Wann es so weit ist, ist leider noch nicht bekannt. Aber sobald wir mehr wissen, werden wir euch natürlich updaten!

Das könnte euch auch interessieren: