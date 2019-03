Jonas Brothers: Verrückte Hochzeitsplanung von Joe und Sophie Turner

Joe Jonas & Sophie Turner: Hochzeitsdetails

Jonas Brothers-Mitglied Joe Jonas (29) und "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (23) sind seit Oktober 2017 verlobt. Knapp anderthalb Jahre später soll die Hochzeit stattfinden. Nun verrät der zukünftige Bräutigam intime Details zur Trauung. "Wir werden dieses Jahr heiraten. Es wird eine Sommerhochzeit werden. Ich freue mich schon sehr darauf, das wird ein großer Spaß", erzählt Joe Jonas gegenüber James Corden in "The Late Late Show". Wow – was für eine Mega-Überraschung. Doch die Hochzeit der Schauspielerin und des Musikers wird alles andere als normal ablaufen.

Joe Jonas & Sophie Turner: So crazy wird die Hochzeit

"Wir werden ein Rugby-Spiel und ein Fußball-Spiel während der Hochzeit machen – mit Mannschaften unter der US-amerikanischen und britischen Flagge. Wenn dann die Trauzeugen mit blauem Auge und gebrochenen Armen kommen, werde ich sehr stolz auf sie sein", verriet der Bräutigam voller Vorfreude. Auch die Örtlichkeiten stehen bereits Laut Sophie Turners Life Coach Mike Bayer fest: sie heiratet im wunderschönen Frankreich. Wir freuen uns jetzt schon auf die tollen Bilder und halten euch auf dem Laufenden.

