,,Game Of Thrones”: Sophie Turner & Maisie Williams knutschen am Set

Sophie Turner & Maisie Williams: Was läuft da?

In “Game of Thrones” spielen Sophie Turner (23) und Maisie Williams (21) seit 2011 die beiden Schwestern Sansa und Arya Stark. Im Laufe der Jahre hat sich zwischen den beiden Schauspielerinnen eine innige Freundschaft entwickelt. Doch wie die zwei Britinnen jetzt in einem Interview mit dem Magazin „Glamour UK“ verrieten, glaubten viele Menschen, dass zwischen ihnen mehr sei, als nur Freundschaft.

„Die Leute denken immer, dass Maisie und ich ein Paar wären. Ich meine, ich bin besessen von ihr, man kann also nie wissen… Ich bin süchtig nach Maisie Williams“, scherzte Sophie, die bereits seit 2017 mit Joe Jonas verlobt ist.

Zwischen ihr und Maisie lief natürlich nie etwas, aber um die Gerüchteküche etwas anzuheizen, kntuschen die Girls am Set, wann immer es sich irgendwie ergab. Sie machten sich einen richtigen Spaß daraus! Übrigens müssen GoT-Fans sich nicht mehr lange gedulden: Ab 15. April gibt es endlich die erste Folge der achten und letzten Staffel in Deutschland zu sehen.

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: