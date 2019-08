Diese Sternzeichen können am besten küssen

Beim Küssen kommt es nicht nur auf die Technik an, sondern auch darauf, dass man auf einer Wellenlänge ist. Wenn man den richtigen Kuss-Partner dann mal gefunden hat, will man am liebsten gar nicht mehr aufhören zu knutschen. Es kann aber auch mal passieren, dass man Pech hat und der Kuss zu feucht, zu schlabberig, zu wild wird... und dann macht es leider auch überhaupt keinen Spaß mehr. Damit du diese Erfahrung nicht machen musst, verraten wir dir jetzt welche Sternzeichen die wahren Kuss-Profis sind.

Angeblich gibt es nämlich 5 Sternzeichen, die das Küssen am besten drauf haben:

Stier

Die Küsse des Stiers sind extrem leidenschaftlich und voller Gefühl. Der Stier verdreht seinem Partner mit seinen Küssen total den Kopf.

Krebs

Der Krebs überzeugt seinen Kuss-Partner mit seinen sinnlichen und liebevollen Küssen. Beim Sternzeichen Krebs fühlt man sich einfach wohl und geborgen.

Steinbock

Der Steinbock ist vor allem eins: Sehr stürmisch und innig. Beim Küssen schaltet der Steinbock einfach seinen Kopf aus und ist total bei der Sache.

Waage

Ganz sanft und viel Hingabe. So küsst dich jemand mit dem Sternzeichen Waage. Romantische Kuschelstunden sind da auf jeden Fall vorprogrammiert.

Fische

Was sich neckt, das liebt sich. Fische sind beim Küssen verspielt und das sorgt für besonders viel Bauchgribbeln.

Noch mehr erfährst Du im VIDEO:

PS.: Video bitte nicht zu ernst nehmen. Jeder kann richtig küssen lernen. Wir zeigen dir wie's geht!