Liebeshoroskop: Das erwartet dein Sternzeichen im Jahr 2022

Dein Sternzeichen verrät, wie du in der Liebe tickst und was dich im kommenden Jahr erwartet. Denn jedes der zwölf Tierkreiszeichen verhält sich in der Liebe anders. Jedes Sternzeichen geht beim Flirten anders vor und steht auf andere Dinge. Wir verraten dir, was das Jahr 2022 für dich bereit hält! ⤵️