Horoskop: Löwen sind sehr wählerisch

So wirkst du auf Jungs: Als Diva unter den Sternzeichen – ja, so wird der Löwe allgemein gesehen – bestichst du besonders durch deine anmutige Art und leuchtende Aura. Dein herzliches Lachen lockt viele Typen an und dein Temperament lässt Jungsherzen schneller schlagen. Kein Wunder also, dass die Verehrer bei dir Schlange stehen! Flirten kannst du!

Deine geheimen Wünsche: Obwohl du viele haben kannst, bist du sehr wählerisch. Du sehnst dich nach einem entschlossenen Jungen, der dir ebenbürtig ist.

Flirttipp: Stell dich nicht immer in den Mittelpunkt, das kann sonst schnell arrogant wirken!