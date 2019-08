Horoskop: Stiere sind super gefühlvoll

So wirkst du auf Jungs: Stiere sind leidenschaftlich und verzaubern Jungs mit ihrer femininen Ausstrahlung. Typen sind von der Sinnlichkeit von Stier-Mädchen fasziniert. In vielerlei Hinsicht bist du einzigartig und besonders. Deine positive Einstellung zu allen Dingen und die liebevolle Art, wie du dich um deine Mitmenschen sorgst, kommt bei Jungs super an!

Deine geheimen Wünsche: Du liebst es, dich um andere zu kümmern, aber insgeheim wünschst du dir von einem Jungen auf Händen getragen zu werden. Ein wahrer Romantiker, der dich verwöhnt und dir all seine Aufmerksamkeit schenkt, wäre der perfekte Traumprinz für dich!

Flirttipp: Du bist dir bei einem Jungen unsicher? Verlass dich auf dein feines Gespür und dein Näschen! Wenn du ihn gut riechen kannst, ist alles bestens!