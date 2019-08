Horoskop: Zwillinge sind schwer zu bändigen

So wirkst du auf Jungs: Deine Impulsivität reizt Jungs besonders. Zwillinge sind wild und schwer zu bändigen – das weckt den Jagdtrieb in ihnen! Mit deinem positiven Charme wickelst du jeden Jungen in kürzester Zeit um den Finger.

Deine geheimen Wünsche: Du hättest gern jede Woche einen neuen Flirt, ja Zwillinge flirten echt gerne, damit ihnen nicht langweilig wird! Denn Abwechslung ist für dich so wichtig wie atmen!

Flirttipp: Schreib einen Typen nicht zu schnell wieder ab, sondern gib ihm die Chance, sich ganz zu öffnen. Du könntest eine positive Überraschung erleben!