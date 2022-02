Horoskop: So flirten die Sternzeichen am liebsten!

Temperamentvoll, schüchtern, abenteuerlich oder total romantisch – was beim Flirten am besten ankommt, kann man pauschal natürlich nicht sagen, das ist immer ganz individuell. Aber wer an Horoskope glaubt, entdeckt hier vielleicht, welche „Flirt-Masche“ ihm besonders gut liegt. Du fragst dich, wie du die Aufmerksamkeit deines heimlichen Schwarms bekommst oder sogar sein Herz gewinnst? Jetzt kannst du sein Geheimnis entschlüsseln! Und du erfährst, welches Sternzeichen beim Flirten ähnlich tickt wie du. Neugierig geworden? Na, dann schau doch gleich mal nach! 🥰