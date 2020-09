Dr. Sommer: Spannende Sex-Fragen!

Ich habe seit fünf Monaten einen festen Freund. Ich will ihm bald einen Wunsch erfüllen - und ihm einen blasen. Ich habe das aber noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das genau geht. Vielleicht gibt es ja auch etwas, worauf ich besonders achten muss. Könnt Ihr mir helfen? Ich möchte es ihm ganz besonders schön machen.

DR.-SOMMER-TEAM: Blas ihm nur einen, wenn du das wirklich willst. Eine Freude würdest Du ihm sicher machen, Jungs stehen fast alle auf Oral-Sex. Dabei stimulierst du seinen Penis mit Mund und Zunge. An der Eichel, dem vorderen Teil des Penis’, sind Jungs sehr berührungsempfindlich. Du kannst sie mit Deinen Fingern oder Deinen Lippen berühren, bis sein Penis steif wird. Du kannst du zärtlich saugen und lecken. Achte darauf, dass Deine Zähne die zarte Haut seiner Eichel nicht verletzen. Umschließe seinen Penis mit Deinen Lippen, massiere ihn sanft, indem Du Deinen Kopf auf und ab bewegst. Durch diese Stimulation kannst Du das Lustgefühl Deines Freundes bis zum Orgasmus steigern. Vielen Mädchen macht es nichts aus, wenn der Junge in ihrem Mund "kommt”. Aber das ist Geschmackssache. Wenn Du nicht drauf stehst, lass Dir von Deinem Freund rechtzeitig vor seinem Höhepunkt ein Zeichen geben. Dann kannst Du seinen Samenerguss mit einem Papiertaschentuch abfangen.