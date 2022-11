Dr.-Sommer-Frage: Kann man während der Periode Sex haben?

Ich möchte gerne mit meinem Freund schlafen, aber habe gerade meine Periode. Ist es dann trotzdem okay und kann ich einen Tampon beim Sex verwenden? DR.-SOMMER-TEAM: Wenn dein Freund damit klarkommt, dass Blut fließen könnte, ist Sex auch während der Periode völlig okay. Einen Tampon beim Geschlechtsverkehr zu verwenden ist aber keine gute Idee. Er wird vom Penis sehr weit nach hinten geschoben, was sich unangenehm anfühlt. Und oft kriegt man ihn dann nur noch schwer heraus. Am besten legt ihr ein kuscheliges Badetuch aufs Bett, das du einfach waschen kannst. Bitte denk an eine sichere Verhütung! Schwanger werden kannst du nämlich auch während der Regel!