Wann kann ich schwanger werden?  

Verhütungspanne? Oder beim Kuscheln ein bisschen weitergegangen als geplant? Check hier, ob eine Schwangerschaft möglich ist!

Kann man beim Petting schwanger werden?

Eine Schwangerschaft ist immer dann möglich, wenn Samenflüssigkeit an oder in die Scheide gelangt und nicht hormonell verhütet wird. Je nachdem, wie weit du und dein Schatz beim Austausch erregender Zärtlichkeiten geht, kann das auch beim Petting passieren. Zum Beispiel dann, wenn ihr beide nackt seid und sein Penis in die Nähe deiner Vulva kommt. Dabei muss er noch nicht einmal einen Orgasmus haben. Denn schon vorher fließt meist unbemerkt ein Tropfen aus dem Penis, der Sperma enthalten kann. Wichtig ist außerdem, dass sich beim Streicheln keine Samenflüssigkeit an den Händen befindet. Tipp: Hosen anlassen!

Kann man schwanger werden, wenn das Kondom verrutscht ist?

Wenn das Kondom reißt oder abrutscht, bevor dein Freund einen Samenerguss hat, ist eine Schwangerschaft eher unwahrscheinlich. Hundertprozentig garantieren lässt sich das aber nicht! Das Kondom verliert nach dem Orgasmus seinen Halt? Dann ist auf jeden Fall eine Befruchtung möglich. Die meisten Verhütungspannen werden durch Anwendungsfehler verursacht. Deshalb gilt: Beim Rausziehen des Penis aus der Scheide unbedingt das Kondom festhalten! Achtet auf die Größe – denn Kondome sollten eng anliegen, dürfen aber nicht einschneiden. Auch das Haltbarkeitsdatum muss man immer im Blick haben! Denn Latex wird mit der Zeit porös. Tipp: Kondom bei der Selbstbefriedigung anprobieren.

Kann man schwanger werden, wenn man im Pool rumgemacht hat?

andrii kobryn - stock.adobe.com

Nur wenn der Junge mit seinem Penis direkt an oder in der Scheide war – es also zum Geschlechtsverkehr gekommen ist. Ansonsten geht das Risiko gegen null. Selbst wenn beide nackt baden und der Junge einen Orgasmus kriegt, gelangen die Samenzellen nicht in die Vagina des Mädchens. Dazu sterben sie viel zu schnell ab. Außerdem können sie nicht gezielt auf das Mädchen zuschwimmen. Wenn ihr in der Badewanne Sex habt, müsst ihr wie beim Petting aufpassen – auch mit den Fingern kann Sperma in die Scheide gelangen. Und beim Geschlechtsverkehr kann man ohne Verhütung immer schwanger werden!

Kann man schwanger werden, wenn man die Pille vergessen hat?

Die Pille nicht rechtzeitig eingenommen oder gar nicht? Wenn ein Mädchen die gewohnte Einnahmezeit nicht um 12 Stunden überschritten hat, kann es die Tablette noch nachnehmen. Das trifft auf die meisten Pillen-Präparate zu – aber nicht auf alle! Lies dir deshalb unbedingt den Beipackzettel durch oder frag in der Apotheke nach! Du hast eine Pille ganz vergessen? Dann mach mit den folgenden Pillen wie gewohnt weiter, verhüte aber zusätzlich mit Kondom. Ob trotzdem eine Schwangerschaft möglich ist und wann du dich wieder auf den Schutz deiner Pille verlassen kannst, erfährst du von deinem Frauenarzt.

Kann man schwanger werden, wenn er ihn vorher rauszieht?

Auf den sogenannten Coitus interruptus (unterbrochener Geschlechtsverkehr), bei dem der Junge seinen Penis kurz vor dem Samenerguss aus der Scheide zieht, sollte sich kein Mädchen einlassen! Denn mit Verhütung hat das nichts zu tun. Und mit Spaß auch nicht, wenn er sich voll darauf konzentrieren muss, seine Spermaladung rechtzeitig aus der Gefahrenzone zu bringen und sie fürchtet, dass das vielleicht nicht klappt. Außerdem: Schon vor dem Orgasmus fließt unbemerkt der Lusttropfen aus dem Penis, in dem sich bereits Spermien tummeln können – und eines reicht bereits für eine Schwangerschaft aus!

Tipps für den Notfall:

Pille danach: Kondom geplatzt, Pille vergessen oder gar nicht verhütet? Besorgt euch schnell die Pille danach – ohne Rezept in der Apotheke. Je früher sie eingenommen wird, desto besser kann sie eine Schwangerschaft verhindern. Spätestens nach fünf Tagen verliert sie ihre Wirkung!

Frauenarzt: Für die Pille danach ist es zu spät? Ab zum Frauenarzt! Ruf an und sag, worum es geht, dann kriegst du gleich einen Termin.

Schwangerschaftstest: Eigentlich kannst du nicht schwanger sein, aber irgendwas stimmt nicht? Gewissheit gibt dir ein Schwangerschaftstest, den du in der Apotheke oder im Drogeriemarkt bekommst.

Weitere Themen:

>> Wann ein Mädchen schwanger wird!

>> Wie lange Sperma überlebt!

>> Schwanger durch Sperma im Badewasser?

>> Schwanger ohne Sex: Geht das?

>> Sicherer Sex ohne Kondom?

>> Schwanger trotz Pille?