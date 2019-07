Die Pille danach: Last-Minute-Verhütung für den Notfall!

Was macht die Pille danach ?

Um schwanger zu werden, müssen Samenzellen auf ein Ei im Körper des Mädchens treffen. Dieses Ei reift bei Mädchen einmal im Monat heran. Aber nur, wenn das Mädchen nicht hormonell verhütet hat. Am Tag des Eisprungs, kann eine Schwangerschaft entstehen. Das ist der Tag, an dem das Ei ausgereift ist. Deshalb ist Sex ohne Verhütung vor dem Eisprung besonders riskant. Denn Samenzellen können etwa fünf Tage im Körper eines Mädchens befruchtungsfähig bleiben. Und wenn in diesen Tagen das Ei reif wird, kann es von den Samen befruchtet werden. Dann wird das Mädchen schwanger.

Wenn ein Mädchen die Pille danach nimmt, kann damit der Eisprung verschoben bzw. unterdrückt werden. Das heißt also im Optimalfall: Die Samen, die wegen der Verhütungspanne auf die Befruchtung warten, kriegen keine Chance mehr. Denn das Ei reift durch die Hormone in der Pille danach erst später heran. Und die Samen sterben vorher ab. Somit wird also eine Befruchtung verhindert. Es entsteht keine Schwangerschaft. Bei Mädchen die ihr hormonelles Verhütungsmittel korrekt anwenden, findet kein Eisprung statt. Deshalb können diese Mädchen nicht schwanger werden.

Ab welchem Alter bekommt ein Mädchen die Pille danach ?

Die Pille danach ist auch für Jugendliche geeignet. Unter 14 Jahren bekommst du sie normalerweise nur mit Zustimmung deiner Eltern. Manchmal gibt es Ausnahmen. Mädchen über 14 Jahre bekommen sie normalerweise auch ohne Erlaubnis der Eltern nach einem kurzen Beratungsgespräch in der Apotheke.

Wichtig für das Beratungsgespräch zur Pille danach ist zu wissen, dass auch die rezeptfreie Pille danach erstattungsfähig ist. Frauen unter 20 Jahren müssen die Pille danach in der Apotheke erst mal selber bezahlen. Wenn sie sich vom Frauenarzt ein Rezept holen, bekommen sie das Geld mit dem Kassenrezept erstattet.

Wirkt die Pille danach immer?

Die Pille danach wirkt in etwa acht bis neun von 10 Fällen. Kurz vor dem Eisprung ist die Gefahr schwanger zu werden am größten. Mädchen, die dann die Pille danach nehmen, können Pech haben, dass sie nicht mehr wirkt. Da ein Mädchen nie genau wissen kann, wann es seinen Eisprung hat, sollte es auf jeden Fall Rücksprache mit dem Frauenarzt/der Frauenärztin halten!

Kann man mit der Pille danach verhüten?

Nein! Die Pille danach ist nur für den Notfall gedacht und nicht für die regelmäßige Anwendung geeignet! Sie wirkt nur NACH einer Verhütungspanne. Vor dem ungeschützen Sex eingenommen, hat sie nicht die gewünschte verhütende Wirkung. Also, einfach mal so nehmen, ist keine gute Idee. Am besten kontaktierst du einen Frauenarzt, wenn du die Befürchtung hast, dass du nicht oder nicht richtig verhütet hast und schwanger werden könntest. Er erklärt dir die Wirkungsweise der Pille danach genau, und auch, was du tun kannst, wenn sie nicht (mehr) hilft!

Wann muss die Pille danach eingenommen werden?

Die Pille danach sollte so schnell wie möglich nach einer Verhütungspanne bzw. dem ungeschützten Sex eingenommen werden. Jeder Tag, jede Stunde zählt! Denn je früher sie eingenommen wird, desto besser wirkt sie. Maximal drei bis fünf Tage nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr musst du die Pille danach einnehmen, je nach dem welche es ist! Denn es gibt verschiedene Arten, die sich im Wirkstoff, der Dosis und dem Anwendungszeitraum unterscheiden. Pillen danach mit dem Hormon Levonorgestrel können bis zu drei Tage nach der Verhütungspanne eingenommen werden. Die Pille danach mit dem Hormon Ulipristal kann sogar bis zu fünf Tage nach der Verhütungspanne wirken und noch die mögliche Entstehung einer Schwangerschaft verhindern. Letztere ist in jedem Fall die Wirksamere. Bei beiden Pillen ist die möglichst frühe Einnahme wichtig!

Muss man trotzdem weiter verhüten?

Auf jeden Fall. Mädchen, die täglich mit der normalen Pille verhüten und wegen eines Einnahmefehlers die Pille danach bekommen, müssen jetzt vorsichtig sein, denn die Pille danach kann die Wirkung der normalen Pille schwächen. Das heißt: Wenn du die Pille danach genommen hast, nimmst du zwar die Tabletten aus der normalen Pillenpackung wie gewohnt weiter. Aber du musst in diesem Zyklus zusätzlich mit Kondomen verhüten. Erst wenn du nach deiner siebentägigen Pillenpause die ersten sieben Pillen korrekt eingenommen hast, bist du wieder sicher vor einer Schwangerschaft geschützt. Anwenderinnen anderer hormoneller Verhütungsmittel fragen am besten ihren Arzt, wie lange sie zusätzlich mit Kondomen verhüten sollten, um keine Schwangerschaft zu riskieren.

Was du noch wissen solltest!

Wie die meisten Medikamente kann es auch bei der Einnahme der Pille danach Nebenwirkungen geben. Übelkeit und Schwindel kommen zum Beispiel recht häufig vor. Es gibt aber auch Unverträglichkeiten bei bestimmten Vorerkrankungen . Gemeinsam mit deinem Arzt/deiner Ärztin kannst du über die möglichen Nebenwirkungen ausführlich sprechen und abwägen, ob die Pille danach für dich geeignet ist.

macht nicht . Deine Periode solltest du nach der Einnahme wie gewohnt bekommen, wenn die Pille danach gewirkt hat. Leichte Abweichungen kann es geben. Bleibt die Regelblutung aus, lass am besten gleich einen Schwangerschaftstest beim Arzt machen. Es kann sein, dass du zu den wenigen Mädchen gehörst, die trotz der rechtzeitigen Einnahme schwanger geworden sind.

Pille danach im Urlaub!

Im Urlaub die Pille vergessen, Kondom geplatzt oder gar nicht verhütet? Keine Panik! Die Pille danach gibt’s auch im Ausland. Dort ist sie in der Apotheke oder im Krankenhaus erhältlich. Die meisten Ärzte sprechen und verstehen englisch. Sag deshalb, dass du wegen einer "post coital contraception" ("Verhütung nach dem Geschlechtsverkehr") kommst oder frag nach der "morning after pill" ("Pille für den Morgen danach"). Dann weiß er/sie gleich, was du brauchst! Es kann sein, dass du sie dort erst mal selber bezahlen musst. Lass dir eine Quittung mitgeben und versuche, die Kosten nach deiner Rückkehr von der Krankenkasse erstattet zu bekommen.