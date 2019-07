Sex in den Ferien: Was ist wo erlaubt?

Sex in den Ferien: Andere Länder – andere Regeln!

Mädchen und Jungs, die ihre Ferien unbeschwert genießen möchten, sollten ein paar Dinge beachten:

Du kannst oder willst nicht ausschließen, dass es im Urlaub zu zärtlichen Berührungen und sexuellen Handlungen kommt? Dann informier dich rechtzeitig darüber, was in deinem Urlaubsland für Jugendliche erlaubt ist und was nicht – zum Beispiel hier: bravo.de/dr-sommer/sex-im-urlaub

Sex in den Ferien: Wie weit dürfen Verliebte gehen?

Am Strand geht’s oft heiß her – da wird geflirtet, gekuschelt, und geknutscht. Aber Vorsicht! In einigen Ferienorten ist das ein absolutes No-Go! Also unbedingt die Hinweisschilder an öffentlichen Plätzen beachten!

Wenn’s noch intimer zugeht, hört der Spaß überall auf. Total Verliebte müssen sich deshalb leider von der romantischen Vorstellung „Sex on the Beach“ verabschieden – das ist in allen Ländern verboten . Auch in Deutschland !

Sex in den Ferien: Sicher Verhüten

So heiß dir im Sommer auch ist – dein Verhütungsmittel darf nicht ins Schwitzen kommen! Kondome werden bei hohen Temperaturen porös, und die Pille verliert ihre Wirkung. Also immer kühl aufbewahren. Nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen sollten für alle Fälle ein paar Kondome im Reisegepäck haben. Wichtig! Gummi gerissen, Pille vergessen oder gar nicht verhütet? Dann besorg dir schnell die Pille danach – auch im Ausland! Je früher sie eingenommen wird, desto besser kann sie eine Schwangerschaft verhindern.

Hättest du das gewusst? Spannende Kondom-Facts gibt's im Video:

